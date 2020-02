▷ Kim Kardashian n’exclut pas de devenir végétalien

Kim Kardashian

Kim Kardashian a récemment avoué que son alimentation est principalement basée sur les plantes et les fruits.

Bien que la mondaine Kim Kardashian ne soit pas complètement végétarienne, elle pense que cela pourrait être à l’avenir.

Lors d’une conversation avec ses followers sur Twitter, lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait être végétalien ou végétarien, Kim a déclaré:

«Je mange des légumes et des légumineuses la plupart du temps. Plus de viande », dit-il.

Mais leurs enfants ne suivent pas complètement leur même régime. Le Nord par exemple, aime manger du poisson.

Un régime à base de plantes comprend non seulement des fruits, des légumineuses et des légumes, mais aussi des noix, des graines, des huiles et des grains entiers.