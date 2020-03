▷ Kim Kardashian partage un paragraphe d’un livre qui “a prédit le coronavirus”

Kim Kardashian

Kardashian a partagé un extrait d’un livre de 2008, “End Of Days”, écrit par feu Sylvia Brown.

Kim Kardashian a partagé un extrait d’un livre sur Twitter qui, selon elle, avait prédit l’épidémie de coronavirus des années plus tôt.

La star de l’émission de télé-réalité familiale “Keeping Up With The Kardashians”, âgée de 39 ans, a publié une photo du livre de 2008, End Of Days, écrite par feu Sylvia Brown, un auteur qui prétendait être un médium. L’extrait affirmait qu’une «grave maladie de type pneumonie» se produirait dans le monde en 2020. Browne a écrit que la maladie se propagerait dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus.

“Presque plus déroutant que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra soudainement aussi vite qu’elle est venue, elle frappera à nouveau dix ans plus tard, puis elle disparaîtra complètement”, écrit-il. Browne a écrit le livre avec Lindsay Harrison, et il a été publié cinq ans avant sa mort en 2013 à l’âge de 77 ans. Le site de vérification des faits Snopes.com note que le virus du SRAS s’est produit quelques années avant qu’elle ne publie le livre et qu’il aurait pu s’en inspirer.

Sa description d’une “maladie semblable à la pneumonie” qui attaque les “poumons et les bronches” semble assez bien décrire la maladie respiratoire. Cependant, la plupart des personnes qui contractent COVID-19 présentent des symptômes assez bénins, bien que les personnes de plus de 60 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli présentent un risque accru de complications ou de décès. Le paragraphe de Browne va également bien au-delà de cette épidémie actuelle.