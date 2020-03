▷ Kim Kardashian regrette l’exécution injuste de Nathaniel Woods

Kim Kardashian

“Nate mourra pour un crime pour lequel un autre homme a avoué et dit que Nate n’avait rien à voir avec cela”, a écrit Kardashian.

Kim Kardashian West a envoyé “son cœur et ses prières” à la famille du prisonnier exécuté Nathaniel Woods.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’, qui travaille sur la réforme de la justice pénale depuis un certain temps, a été horrifiée d’apprendre que l’homme de 44 ans de l’Alabama, reconnu coupable d’avoir tiré sur trois policiers, a été exécuté après avoir tenté sauve-le.

Tandis qu’il était exécuté jeudi, Kim a tweeté: «Nate mourra pour un crime pour lequel un autre homme a avoué et dit que Nate n’avait rien à voir avec cela. Mon cœur et mes prières sont avec Nate et sa famille et tous les défenseurs qui ont travaillé sans relâche pour lui sauver la vie. »

La star de téléréalité de 39 ans a ajouté plus tard: “RIP Nathaniel Woods”.

Woods a été condamné à mort en juin 2004 pour le meurtre des policiers Carlos Owen, Harley Chisolm et Charles Bennett.

Et, bien que ce soit son colocataire Kerry Spencer qui ait tiré le pistolet, les procureurs le tenaient pour responsable, car, selon les informations, c’était son idée.

Les deux ont été exécutés malgré le fait que la Cour suprême a offert une petite possibilité de grâce lorsque le juge Clarence Thomas a signé l’ordonnance d’exécution déclarant qu’il serait retardé “en attendant une nouvelle ordonnance du soussigné ou de la Cour”.

Cependant, la gouverneure Kay Ivey a annoncé qu’elle ne prononcerait pas de “report dans ce cas”.

Parallèlement à une copie du document, l’étudiante en droit Kim, qui a travaillé avec des condamnés à mort, a écrit: «Le tribunal a levé la suspension temporaire de l’exécution de #NathanielWoods. Le gouverneur ne lui sauvera PAS la vie. Mon cœur et mes prières sont avec Nate et sa famille. Il s’agit d’un exemple tragique d’injustice dans le système: en quelques minutes, Nate peut mourir pour un crime qu’il n’a pas commis (sic). »

La lettre se lisait comme suit: «Le gouverneur Ivey a soigneusement examiné la lettre qu’elle a envoyée au nom de Nathaniel Woods en date du 3 mars 2020 demandant un report de la peine de mort. Le gouverneur Ivey n’a actuellement pas l’intention d’exercer ses pouvoirs de commutation ou de report dans ce cas »»

Kim avait auparavant persuadé Donald Trump de libérer Alice Marie Johnson, qui avait été condamnée à la prison à vie pour une infraction mineure en matière de drogue.