▷ Kim Kardashian rencontre Donald Trump mercredi

Kim Kardashian – Donald Trump

La star de la télévision a plaidé activement pour une réévaluation du système de justice pénale actuel.

Kim Kardashian rencontrera mercredi le président américain Donald Trump pour discuter de la réforme de la justice pénale, accompagné d’anciens prisonniers nouvellement libérés.

La star de Keeping Up with the Kardashians a activement plaidé pour une réévaluation du système de justice pénale actuel aux États-Unis et a remarquablement travaillé pour obtenir une commutation de peine pour Alice Johnson, une arrière-grand-mère de 63 ans purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un crime. de médicaments mineurs.

Johnson assistera à la réunion de la Maison Blanche avec Kim, qui a également aidé à libérer les anciens prisonniers Tynice Nichole Hall, Crystal Muñoz et Judith Negron.

La réunion intervient après que Trump a annoncé une vague de commutations et de pardon le mois dernier, y compris l’ancien gouverneur de l’Illinois Rod Blagojevich et l’ancien commissaire de police de New York Bernard Kerik. Il a également promu la loi First Step, qui vise à améliorer les programmes de réadaptation des anciens détenus.

Kim a déclaré plus tôt qu’elle voulait que son travail juridique fasse une réelle différence dans le monde, en particulier en élevant ses fils de quatre ans et de neuf mois, Saint, avec son mari Kanye West.

«Quand vous devenez mère, vous devenez tellement protectrice», a-t-il expliqué dans une interview au programme du matin «Aujourd’hui», l’année dernière.

«J’espère que vous voulez faire de votre monde l’endroit le plus parfait de tous. Et le nôtre ne l’est évidemment pas. Et je vois vraiment comment, en particulier, comme les hommes noirs, ils sont traités dans ce pays, même différemment. »

La star de téléréalité fera également l’objet d’un prochain documentaire Netflix intitulé Kim Kardashian West: The Justice Project, qui sortira en avril.