▷ Kim Kardashian transaction de nouveaux appareils de formation pour elle et ses sœurs

Le sort de la téléréalité a même donné un appareil d'exercice pour les fesses à son parent Kris Jenner.

Destin de téléréalité Kim Kardashian, a acheté des machines d'entraînement pour ses sœurs et son ventre.

Le sort de "Keeping Up with the Kardashians" a acheté les machines pour son groupe, y compris ses frères, Kourtney, Khloe, Kendall et Kylie et sa matrice Kris Jenner, qui promettent "de fournir des résultats rapides et pratiques".

À l'aide de ses histoires Instagram, Kim a déclaré: «J'ai donné mes sœurs et mon ventre en cadeau de Noël, mais même pour moi. Je travaille maintenant et je vais le découvrir et vous montrer les résultats. J'espère que mes sœurs et mon ventre comme ça! » Kim a même montré à son entraîneur personnel Melissa Alcantara d'essayer.

Elle a ajouté: «Melissa le teste. C'est la méthode du tapis de données et c'est ce que j'ai donné à mes sœurs, toutes mes sœurs et mon ventre, un de leurs cadeaux de Noël. Très haut, je suis vraiment désolé dans mon cul. Je travaille aujourd'hui. "

Kris a déjà reçu son et a utilisé les réseaux sociaux pour partager son enthousiasme en découvrant le cadeau quelques jours avant Noël.

En partageant une vidéo de la machine et sa propre réaction au nouveau cadeau de fitness, elle a dit: «Kim, qu'est-ce qui se passe dans cette énorme boîte que tu viens de m'envoyer? Cette boîte est aussi vaste que moi. Oh très haut. Whoa Kim, c'est incroyablement majareta. Est-ce une machine à fesses?