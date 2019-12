▷ Koala arrête les cyclistes pour demander de l'eau

Koala arrête les cyclistes pour l'eau

La chaleur intense du sud de l'Australie a amené l'animal à s'approcher pour boire le liquide vital.

Un koala désespéré qui souffre des températures élevées dans le sud de l'Australie, s'est approché d'un groupe de cyclistes pour boire dans une bouteille d'eau.

Le koala a été vu au milieu de la route quand il s'est approché des cyclistes, avec le moment incroyable capturé par l'un des cyclistes via son téléphone portable.

Anna Heusler a déclaré à 7 News qu'elle se rendait à Adélaïde avec le groupe de cyclistes quand ils ont vu le koala sur la route en courbe.

"Naturellement, nous nous sommes arrêtés parce que nous allions l'aider à quitter la route", a expliqué la femme au milieu.

«Je me suis arrêté sur mon vélo et il s'est dirigé vers moi, assez vite pour un koala, et quand je lui donnais à boire toutes nos bouteilles d'eau, il est vraiment monté sur mon vélo.

"Aucun de nous n'a rien vu de tel."

La vague de chaleur se développe à nouveau sur le sud de l'Australie, avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius, atteignant un pic lundi prochain.