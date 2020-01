▷ Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna Maria Onore, meurent dans un accident d’hélicoptère à Los Angeles

Kobe Bryant et sa famille

L’entraîneur de basket-ball Christina Mauser, qui est marié au chanteur des Tijuana Dogs Matt Mauser, est également décédé.

Kobe Bryant et sa fille, Gianna Maria Onore, 13 ans, sont décédés dans un accident d’hélicoptère survenu aujourd’hui dans les collines près de leur quartier de Calabasas, en Californie.

Selon tmz.com, au moment de l’accident, Bryant, Gianna et trois autres personnes non identifiées se dirigeaient vers l’académie des sports Mamba, située dans la ville de Thousand Oaks, près de Calabasas.

Gianna, également connue sous le nom de Gigi, était l’une des quatre filles de Bryant et son épouse Vanessa.

Gianna, 13 ans, est la deuxième fille de Cobe et Vanessa. Sa sœur aînée, Natalia Diamante, a 17 ans, Bianka Bella a eu trois ans, tandis que la plus jeune, Capria, est née en juin dernier.

La maire de Costa Mesa, Katrina Foley, vient de confirmer l’identité de l’une des autres victimes de l’accident d’hélicoptère … l’entraîneure de basket-ball Christina Mauser, mariée au chanteur des Tijuana Dogs Matt Mauser.

Selon tmz.com, dès le début du vol, il a été confronté au mauvais temps, brumeux et brumeux. Le pilote a contacté la tour de contrôle de l’aéroport de Burbank vers 9 h 30 et la tour savait que le pilote tournait depuis environ 15 minutes. Le pilote s’est finalement dirigé vers le nord le long de la route 118 avant de tourner vers l’ouest et a commencé à suivre la route 101 autour de Woodland Hills, en Californie.

Vers 9 h 40, ils trouvent plus de mauvais temps, comme un très fort brouillard, et l’hélicoptère a tourné vers le sud. C’était critique, car ils se sont tournés vers une zone montagneuse. Le pilote est monté brusquement et rapidement d’environ 1200 pieds (365 mètres) à 2000 pieds (609 mètres).

Cependant, quelques instants plus tard, vers 9 h 45, ils ont volé vers une montagne à 1700 pieds (518 mètres). Les données de suivi des vols montrent qu’ils volaient à environ 161 nœuds (298 km / heure).

Les causes de l’accident font toujours l’objet d’une enquête, car des témoins affirment que l’hélicoptère était en feu avant de tomber.

