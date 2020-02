▷ Kobe Bryant et sa fille Gianna ont été enterrées

Kobe Bryant et sa fille Gianna Maria

La famille a dit au revoir à ses proches le 7 février lors d’un enterrement privé.

La légende du basket-ball de 41 ans, Kobe Bryant, et sa fille de 13 ans, Giannna Maria, ont tragiquement perdu la vie le 26 janvier lorsque l’hélicoptère privé de Kobe s’est écrasé à Calabasas, tuant neuf personnes au total.

Et maintenant, il a été confirmé que Kobe et Gianna ont été enterrés lors d’un enterrement privé tenu à Corona Del Mar, en Californie, vendredi.

Une source a déclaré à «Entertainment Tonight»: «Vanessa et sa famille voulaient un service privé pour pleurer leur perte. La cérémonie a été extrêmement difficile pour tout le monde, car il est encore difficile de comprendre qu’ils ont perdu deux belles âmes. »

La cérémonie funéraire des fans de Kobe aura lieu le 24 février au Staples Center de Los Angeles, où il a joué au basket professionnel avec les LA Lakers tout au long de sa carrière.

Le mémorial aura lieu le 24, puisque 24 est le numéro sur la chemise que Kobe portait avec les Lakers depuis la saison 2006-07.

Pendant ce temps, la femme de Kobe, Vanessa, avec qui elle a eu Gianna, ainsi que Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans, et Capri, sept mois, ont récemment déclaré que la mort tragique de son mari et de sa fille Ils ne se sentent toujours pas comme quelque chose de réel pour elle.

Elle a écrit: «J’ai hésité à exprimer mes sentiments avec des mots. Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas traiter les deux en même temps. C’est comme si j’essayais de traiter le Kobe manquant, mais mon corps refuse d’accepter que mon Gigi ne me revienne jamais. Se sent mal. “

La femme de 37 ans a continué à dire qu’elle se sentait “en colère contre la vie” parce qu’ils ont pris Gianna à un si jeune âge, mais elle sait qu ‘”elle doit être forte” pour le bien de ses autres enfants.

Elle a poursuivi: «Pourquoi devrais-je me réveiller un autre jour où mon bébé ne peut pas avoir cette opportunité?! Je suis tellement en colère. Il avait tellement de vie à vivre. Ensuite, je me rends compte que je dois être forte et être là pour mes 3 filles. Je ne suis pas avec Kobe et Gigi, mais je suis reconnaissante d’être ici avec Natalia, Bianka et Capri. Dieu, je souhaite qu’ils soient ici et que ce cauchemar soit terminé. Prier pour toutes les victimes de cette horrible tragédie. Veuillez continuer de prier pour tout le monde. »