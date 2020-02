▷ Kourtney Kardashian veut fixer des limites à son émission de télé-réalité familiale

Kourtney Kardashian

Apparemment, il veut garder certains aspects de sa vie privée éloignés du programme «Keeping Up With The Kardashians».

Kourtney Kardashian fixe des limites et souhaite apparemment rester à l’écart des enregistrements de réalité familiale dans lesquels il apparaît depuis 2007.

L’aînée des sœurs a exprimé qu’elle souhaite se consacrer à ses 3 jeunes enfants, en plus de préserver l’intimité de ses enfants et de ne pas les exposer aux caméras, ainsi que sa vie sentimentale.

Kendall Jenner, qui a également pris soin de sa vie privée et ne l’expose pas en réalité, a parlé de la décision de sa sœur sur l’émission Elle DeGeneres: «Je pense que Kourtney veut fixer certaines limites, ce qui est parfaitement compréhensible. J’ai toujours gardé ma vie privée hors du programme, donc cela a toujours été normal pour moi, mais dans le cas d’elle, il y a eu un moment où elle parlait de sa réalité quotidienne, alors c’est d’un changement, et tout le monde prendra un certain temps pour avoir l’idée. “