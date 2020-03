▷ Kris Jenner a appris à grandir après s’être séparé de Robert Kardashian

Kris Jenner

La star de télé-réalité se lamente d’avoir été infidèle à son premier mari et d’avoir affronté le monde seul.

La séparation de la star de la télévision Kris Jenner de feu Robert Kardashian l’a forcée à “vraiment grandir” pour le bien de sa jeune famille.

Kris, 64 ans, a épousé Robert en juillet 1978 et le couple a accueilli quatre enfants: Kourtney, Kim, Khloe et Rob Kardashian. Ils ont divorcé en 1991.

S’adressant à Diane Von Furstenberg sur son podcast InCharge With DVF, Kris a déclaré que la séparation était difficile pour elle, rapporte aceshowbiz.com

«Je me suis mariée quand j’étais très, très jeune. J’ai rencontré Robert à l’âge de 18 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant quatre ans, nous nous sommes mariés à 22 ans. Tôt ou tard au cours de ma vie, quand j’avais 30 ans, j’ai eu une histoire d’amour, et mon plus grand regret était le fait que cela ait séparé ma famille. “

Expliquant les défis pratiques de la vie de mère célibataire, elle a déclaré: «Je ne savais pas quoi faire. Elle a eu quatre enfants, elle était célibataire. Je ne savais pas où j’allais vivre. Je ne savais pas comment j’allais gagner ma vie. Ce fut le moment le plus effrayant d’être si jeune. Je pense qu’il avait 32 ans et avait quatre jeunes enfants. Mon fils avait peut-être un an et il était effrayant. J’avais très, très peur. »

Elle a ajouté: “Je me souviens m’être réveillée dans mes bottes un jour … C’était mon tour de vraiment grandir.”

Kris a ensuite épousé le médaillé d’or olympique Bruce Jenner, maintenant Caitlyn Jenner, et le couple a eu deux enfants: Kendall Jenner et Kylie Jenner.

Lien source