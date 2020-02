▷ Kristen Bell profite de son amitié avec Cher pour qu’une fan girl la salue

Kristen Bell

Une camarade de classe de ses enfants de six ans a voulu rencontrer Cher, et Kristen a réalisé ses rêves.

Kristen Bell a récemment aidé à réaliser les rêves pop d’un jeune ami en utilisant ses influences pour organiser une réunion spéciale à Las Vegas avec Cher.

L’actrice est devenue amie avec l’artiste vétéran ces dernières années et a décidé de lui demander une faveur pour une fille qui va à l’école de ses enfants.

“J’envoyais des SMS à Cher hier soir, qui est une femme merveilleuse”, a déclaré la star de Frozen dans l’émission Good Morning America.

«La raison pour laquelle je lui envoyais des SMS, c’est parce qu’elle a son émission de résidence à Las Vegas, et une très bonne amie de ma fille de six ans aime Cher, et qu’elle allait la voir un jour de la semaine”.

“Cher ne se réunit pas pour saluer ses fans, seulement samedi et j’ai dit:” Pourriez-vous faire une exception? Il a six ans », et a déclaré:« Absolument ». Et il l’a rencontrée, et c’était merveilleux. »