▷ Kylie Jenner enregistre de nouveaux noms pour les produits de soins corporels

La sœur de Kim Kardashian continue d’étendre sa marque et son entreprise millionnaire …

Kylie Jenner est déterminée à étendre son empire de la beauté, maintenant qu’elle a enregistré de nouvelles marques de produits avec des sujets liés aux soins du corps.

Selon le site Web de TMZ, la femme d’affaires de 22 ans a enregistré les marques «Kylie Body» et «Kylie Body by Kylie Jenner», et prépare déjà le lancement de nouveaux produits capillaires et corporels, ainsi que de crèmes et de parfums.

Kylie, considérée comme l’influenceuse la plus prospère de la famille Kardashian-Jenner, a lancé sa société de cosmétiques en 2015 et a ensuite vu sa vision d’entreprise devenir une entreprise d’un milliard de dollars.

Des sources proches indiquent que Kylie et son équipe sont prêtes à lancer de nouveaux produits de soins corporels «dans un avenir proche».

D’autre part, les efforts de Kylie Jenner pour enregistrer le nom de sa fille ont été contrecarrés par une entreprise de vêtements.

La star de télé-réalité a tenté de sécuriser une gamme de marques liées à Stormi, y compris Stormi World, mais ses efforts ont été confrontés à une forte opposition d’une entreprise de vêtements basée à la Nouvelle-Orléans, Business Moves Consulting, qui a enregistré la marque Stormi Couture peu après la naissance de La fille de Kylie, il y a deux ans.