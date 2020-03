▷ Kylie Jenner et Drake pourraient vivre une romance secrète

Kylie Jenner, Drake

Les deux ont à nouveau soulevé le soupçon qu’ils vivent une romance secrète.

Kylie Jenner et Drake entretiennent une amitié de plusieurs années. La chanteuse a toujours été proche de la famille Kardashian-Jenner, mais il semble que les deux aient à nouveau soulevé la suspicion de vivre une romance secrète.

La spéculation sur une éventuelle relation amoureuse entre eux est revenue avec leur récente soirée. Les deux ont été vus ensemble dans la discothèque Delilah à West Hollywood jeudi (5).

Selon le site HollywoodLife, la femme d’affaires de 22 ans était avec sa meilleure amie Stassie Karanikolaou, son assistante Victoria Villarroel et d’autres amis, lorsqu’elle est arrivée au club par l’arrière du bâtiment pour célébrer le 28e anniversaire de Victoria. Le rappeur de 33 ans est arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard par la porte d’entrée et aurait rejoint la fête.

La première fois qu’ils ont été vus ensemble, c’était à Los Angeles, en octobre dernier, lors d’une fête sur le thème des gangsters. Plus tard, ils étaient également ensemble lors de leur fête d’Halloween à West Hollywood.