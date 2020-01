▷ Kylie Jenner et Travis Scott dépenseront plus de 100 000 $ pour la fête de leur fille

Instagram @kyliejenner

Le magnat, 22 ans, et le rappeur 27 ans, organisent une grande fête pour célébrer l’anniversaire de Stormi numéro deux.

Kylie Jenner et son ancien Travis Scott dépenseraient 100 000 $ de cire pour la prochaine fête d’anniversaire de sa fille Stormi.

Une source a affirmé que le jeune magnat, 22 ans, et le rappeur, 27 ans, loueront un espace d’étude pour commémorer la célébration de Stormi, qui aura deux ans samedi, après le lancement d’une fête épique «Stormi World» l’année dernière.

L’informateur a déclaré à TMZ: «Ils retournent à leur parentalité partagée pour organiser une fête pour le deuxième anniversaire de Stormi.

“Ils louent un espace d’étude pour les amis et la famille et portent le compte à six chiffres.”

Kylie et Travis, dont le vrai nom est Jacques Webster, se sont séparés en novembre après une relation de deux ans.

Les rapports suivent les récentes allégations d’Hollywood Life, qui suggèrent que Kylie est extrêmement réservée quant à ses projets de fête.

Il a publié plus tôt ce mois-ci: “Tout le monde sait que ce sera énorme et exagéré.”

“Elle a fait beaucoup de réunions et s’assure que chaque petit détail est pris en charge avec l’organisateur de la fête.”

«Elle aime tout pour être personnalisé avec des couleurs, des imprimés, des ornements, etc. Comme pour toute fête Kardashian, aucun détail ne sera perdu. »

L’année dernière, l’ancien couple a organisé une fête inspirée par un parc à thème pour leur fille unique, avec des attractions animées, des gâteaux en mouvement et une présentation en direct de Baby Shark.

Stormi World a été inspiré par l’amour de son père pour le Six Flags AstroWorld de Houston, qui a fermé ses portes en octobre 2005.

Quelques jours plus tôt, la star de Keeping Up With The Kardashians a lancé une soirée arc-en-ciel plus intime pour Stormi et ses amis.

