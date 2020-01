▷ Kylie Jenner et Travis Scott sont toujours amis malgré la séparation

Photo: Instagram @kyliejenner

La relation entre les deux est si bonne que Kylie veut avoir un autre enfant avec son ex.

Kylie Jenner et Travis Scott restent amis malgré la séparation. Et les deux continuent de partager toutes les décisions concernant leur fille Stormi, presque deux ans. En outre, selon des sources, la relation entre eux est si bonne que la mondaine et la femme d’affaires ont l’intention d’avoir son deuxième enfant avec le rappeur.

“Kylie s’est convaincue qu’il n’y a pas de meilleure option que Travis, qui la comprend parfaitement et est un père parfait, ainsi que quelqu’un qui peut gérer ses niveaux de renommée”, a déclaré une source à Radar Online.

À la fin de la romance, Kylie a déclaré qu’elle avait l’intention de rester près de son ex pour prendre soin de sa fille.

«Travis et moi sommes en bons termes. Notre objectif principal est maintenant Stormi. Notre amitié et notre fille sont nos priorités », a-t-il déclaré.

Toujours selon l’article, Kylie et Travis envisagent de reprendre leur relation pour donner un petit frère à Stormi.

“Les choses sont toujours en train d’être résolues en termes de retour de Travis, mais les deux sont déterminés à faire durer cette réunion et à donner un frère à Stormi”, a déclaré la source.