Christina Perry

La chanteuse et son mari Paul Costabile ont perdu le bébé qu’ils attendaient à 11 semaines de gestation.

La chanteuse Christina Perri a fait une fausse couche, juste une semaine avant son intention d’annoncer sa grossesse.

L’interprète de 33 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi 10 janvier pour partager la tragique perte avec les fans.

Sur une note Twitter, elle a écrit: «Aujourd’hui, j’ai fait une fausse couche. Le bébé avait 11 semaines. Nous sommes choqués et complètement désolés. »

«Nous étions à seulement 1 semaine de partager les nouvelles, donc je pense qu’il est également important de partager ces nouvelles. Je veux continuer à aider à changer l’histoire et la stigmatisation entourant l’avortement spontané, le secret et la honte. »

Perri a continué d’exprimer sa détermination à rester forte tandis qu’elle et son mari, Paul Costabile, se consolent avec angoisse.

Elle a poursuivi: «Je suis tellement triste mais pas honteuse. Je me souviens toujours combien les femmes sont incroyables et puissantes pour faire la vie et guérir. À toutes les mères qui ont été ici et qui seront ici, je les vois et je les aime. »

«Je suis très triste mais pas découragé. Lorsque le moment sera venu, nous essaierons à nouveau, mais aujourd’hui nous pleurons notre petite vie perdue. »

Perri et Costabile se sont mariés en décembre 2017 et ont accueilli leur première fille, Carmella, le 17 janvier 2018.

