▷ La chienne d’Ed O’Neill meurt dans la série Modern Family

Ed O’Neill et le chien Beatrice

Le chien de bouledogue français Beatrice est décédé quelques jours seulement après la fin des enregistrements de la série.

La star canine de la comédie télévisée Modern Family est décédée une semaine après la fin du tournage de la onzième et dernière saison de l’émission.

Le bouledogue français Beatrice, qui a joué l’animal bien-aimé et choyé du personnage d’Ed O’Neill Jay Pritchett, est décédé plus tôt ce mois-ci (20 mars), selon des sources de The Blast.

Beatrice est apparue dans la deuxième saison et est devenue une partie régulière des histoires, tandis que Jay Pritchett (Ed O’Neill) adorait le chien, au grand dam de sa femme, joué par Sofía Vergara.

Béatrice a pris le rôle d’un autre bouledogue français nommé Brigitte.