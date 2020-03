▷ La Couronne n’a pas suspendu le tournage de la quatrième saison

La couronne

Les producteurs du drame royal ‘The Crown’ espèrent terminer le travail sur la quatrième saison de l’émission avant que la pandémie de coronavirus ne ferme la scène.

Plusieurs productions majeures actuellement tournées en Angleterre, comme The Batman, Fantastic Beasts et Where to Find Them 3, The Witcher et la nouvelle série télévisée Apple Suspicion, ont été suspendues ces derniers jours, mais le drame Netflix va de l’avant. avec des stars comme Olivia Colman, Tobias Menzies et Helena Bonham Carter toujours sur le plateau, selon des reportages.

La série en est à sa dernière semaine de tournage pour la quatrième saison à venir.

La Couronne est également l’un des seuls projets Netflix à être encore filmé après que les responsables du service de streaming ont annoncé qu’ils avaient reporté le tournage de toutes les productions aux États-Unis et au Canada.

La décision de poursuivre avec la Couronne intervient lorsque le Premier ministre britannique Boris Johnson fait une déclaration au public, exhortant tout le monde à rester chez lui et à éviter toutes les réunions.