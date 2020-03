▷ La fille de “El Canelo” Álvarez a adoré avec une photo inédite de son anniversaire

Vidéo: Latinx Now! Espagnol

Fernanda Gómez a partagé une photographie inédite de la fille de Saúl “Canelo” Álvarez et est tombé amoureux de tous ses disciples. En décembre dernier, la plus jeune fille du boxeur a eu deux ans, cependant, ses parents ont décidé de lui offrir une luxueuse fête d’anniversaire jusqu’au 18 février.

Bien que Fernanda n’ait pas partagé beaucoup de détails sur la célébration, cette fois elle a publié une photo de cette journée, dans laquelle la petite Fer est devenue une tendre danseuse de ballet.

Mère et fille ont posé sur un pont blanc avec un petit lac en arrière-plan et sous une arche pleine de fleurs et de plumes blanches. Jusqu’à présent, la carte postale tendre dépasse 28 000 likes et des milliers de commentaires dans lesquels les utilisateurs ont salué la beauté de la mère et de la fille.

Le papa fier de la petite fille, qui n’a pas résisté au charme de sa petite fille, a rempli de cœur la publication de son partenaire.

