▷ La fille de Kim Kardashian voulait l’accompagner pour visiter les prisons

Kim Kardashian, Nord-Ouest

Dans le cadre de son travail de réforme des prisons, la star rend visite aux personnes incarcérées.

Kim Kardashian est très honnête avec ses enfants au sujet du travail qu’elle fait avec la réforme pénitentiaire.

Pour son nouveau documentaire, Kim Kardashian West: The Justice Project, il a visité les prisons et s’est assis avec les détenus pour entendre leurs histoires, et quand il est parti pour faire les interviews, il a dit à sa famille ce qui se passait.

«Quand je dis« bien les gars, je dois y aller », alors North me dit:« Maman tu aides les gens. Puis-je vous accompagner? », A déclaré la star dans une interview accordée au magazine US Weekly.

“Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas l’emmener, elle me disait” alors dis à la personne que j’ai dit bonjour. ” Elle [North] C’est vraiment compatissant. “

Kim a également parlé de trouver un équilibre entre fréquenter une école de droit, travailler sur des affaires, filmer son émission de téléréalité et élever ses quatre enfants, North, 6, Saint, 4, Chicago, 2 ans et Psaume, 8 mois.

De toute évidence, mes enfants et mon mari [Kanye West]Ils sont ma vie, j’ai donc dû couper beaucoup de choses supplémentaires que je faisais et aussi le temps que je passais avec mes amis. Mais ils comprennent. Ils savent que je ne vais pas à tous ces événements, au cinéma. Je ne fais pas ces choses supplémentaires, et c’est très bien pour moi », a-t-il déclaré.

