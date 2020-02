▷ La fille de Lucero et Mijares est déjà une quinceañera

Lucero et sa fille Lucerito

Lucero Mijares Hogaza a 15 ans ce dimanche, et sa célèbre maman l’a félicitée.

La fille du chanteur Lucero et Manuel Mijares, Lucerito, est devenue une jeune femme qui aura 15 ans ce dimanche. Pour cette raison, la chanteuse a voulu partager avec ses followers son enthousiasme à célébrer l’anniversaire de sa jeune femme et laisser derrière elle la discrétion avec laquelle elle gère souvent son intimité, l’a félicitée publiquement.

Lucero a partagé un message émotionnel qui dit: «La lumière de ma vie; Ma belle Lucero, aujourd’hui a 15 ans. Je me sens si fière, pleine et heureuse de savoir que je suis la mère la plus chanceuse de cette merveilleuse petite femme dans tous ses aspects », a-t-elle écrit avec une image dans laquelle la chanteuse apparaît à côté de la fête, alors qu’elles posent le plus souriant.

“Je t’aime de tout mon être! Merci d’être ma fille, que Dieu vous bénisse toujours mon précieux amour! Puissiez-vous être infiniment heureux », a conclu la fière maman.

Les fans de l’actrice ont également envoyé leurs félicitations et leurs messages d’amour au premier-né de Lucero. De plus, des amis de la chanteuse comme Yuri, Carlos Rivera et Chantal Andere ont également félicité la jeune femme via les réseaux sociaux.

La jeune femme étudie actuellement à l’étranger, à la Danna Hall School, située à Wellesley, Massachusetts, une institution très prestigieuse, fondée au 19ème siècle et exclusivement réservée aux femmes.