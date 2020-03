▷ La fille de Steven Spielberg, Mikaela, est arrêtée pour violences domestiques

Steven Spielberg, Mikaela Spielberg

Mikaela, dont les parents adoptifs sont Steven et son épouse Kate Capshaw, a été arrêtée samedi matin.

Mikaela, dont les parents adoptifs sont Steven et son épouse Kate Capshaw, a été arrêtée samedi matin et admise au centre de détention de Hill à Nashville, dans le Tennessee.

Selon People, un officier de police a révélé que le lien de Mikaela avait déjà été publié, mais qu’il ne sera pas libéré avant la fin d’une période de «rétention de 12 heures», ce qui est courant dans les arrestations pour violences domestiques.

Son fiancé, Chuck Pankow, a confirmé l’arrestation de Fox News, mais a insisté sur le fait que l’incident était “un malentendu”.

“Personne n’est blessé”, a ajouté Chuck, 47 ans, sans fournir d’autres informations sur la situation.

L’arrestation de Mikaela intervient après qu’elle a révélé qu’elle avait commencé à “produire” des vidéos pour adultes et qu’elle aimerait être travailleuse du sexe et danseuse licenciée dans un club de strip-tease.

Elle a déclaré à The US Sun que sa mère et son père étaient “intrigués”, mais “pas dérangés” par la nouvelle qu’elle allait devenir actrice de films pour adultes.

