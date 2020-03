▷ La fille d’Enrique Iglesias et Anna Kournikova reçoit le nom de Masha

Enrique, Anna et Masha

Le chanteur de 44 ans a annoncé que sa fille de deux mois s’appelait Mary (Masha), en hommage à la mère d’Anna Kournikova.

Enrique Iglesias et sa partenaire Anna Kournikova ont accueilli leur troisième enfant le 30 janvier 2020.

Et cinq semaines plus tard, le chanteur de 44 ans a révélé le nom de sa nouvelle joie: Mary, ou le surnom de Masha en russe, un clin d’œil aux racines d’Anna, a déclaré Iglesias lors d’un événement à Beverly Hills mercredi, ont rapporté les gens. com.

Enrique et Anna, 38 ans, sont également parents de jumeaux de deux ans, Lucy et Nicholas.

Anna est originaire de Moscou et est une ancienne joueuse de tennis professionnelle.

Enrique a déclaré que la transition pour les jumeaux avec un nouveau frère s’est déroulée “sans problème”, ajoutant qu’ils “adorent ça”.

Il a expliqué: «Il y a une différence de deux ans, donc j’avais un peu peur. Je me disais: “Comment vont-ils réagir?” Et j’ai deux chiens, donc ma maison est chaotique.

Ajoutant: «Quand nous sommes rentrés à la maison avec Masha, je me suis dit:« Oh, comment va réagir tout le monde?

Enrique a annoncé qu’il ferait une tournée conjointe avec Ricky Martin, qui vient d’être annoncée mercredi matin.

Il a dit que Ricky, le père de quatre enfants, lui avait donné des conseils sur la façon de voyager avec des enfants.

Enrique a déclaré: «Nous en parlions, comme si nous étions sur la route avec des enfants. Ricky me donnait quelques conseils. C’est dur. C’est difficile, mais c’est faisable. Évidemment, nous avons de la chance que si nous voulons le faire, nous pouvons le faire. »