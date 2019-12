▷ La nièce de Brush est localisée et précise qu'elle n'a pas été kidnappée

La jeune femme a disparu à Guadalajara et se trouvait à Mexico, apparemment elle l'a fait de son propre gré.

Apparaît la fillette de 22 ans originaire de Cepillin, qui avait disparu à Guadalajara et a été retrouvée par la police à Mexico.

Catalina Dorado, étudiante en animation numérique, est finalement apparue, et selon le fils de Cepillin, le clown Cepi, la jeune femme n'avait pas été kidnappée: «Elle avait disparu, elle n'a pas été kidnappée, elle s'est volontairement isolée pendant une semaine, mais est déjà en maison. Ses parents étaient très inquiets et d'Aguascalientes ils ont déménagé à Guadalajara où elle a étudié. Grâce à la police, son téléphone a été retrouvé et retrouvé à Mexico. »

Les raisons pour lesquelles Catalina a dû fuir sont inconnues, et Cepi a déclaré: «Elle n'a pas été kidnappée mais qui sait ce qu'elle avait, que nous ne savons pas, ce qui est vrai, c'est qu'elle ne veut pas retourner à l'école où elle a étudié. . Les autorités ont fait leur part, il faut dire les bonnes choses qui arrivent. »

Le message où l'aide a été demandée pour localiser la fille est le suivant: