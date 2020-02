▷ La nièce de la princesse Diana ne se soucie pas de la différence d’âge avec son fiancé

Kitty spencer

Lady Kitty Spencer, 29 ans, reste ferme dans sa relation avec l’homme d’affaires millionnaire de 61 ans, Michael Lewis.

La nièce de feu la princesse Diana, Lady Kitty Spencer, 29 ans, reste ferme dans sa relation avec l’homme d’affaires millionnaire de 61 ans, Michael Lewis, avec lequel il est sur le point de se marier.

Le couple, qui est ensemble depuis plus de deux ans, a assisté à la Fashion Week de Milan, qui s’est tenue du 18 au 24 février, et semblait plus amoureux que jamais, malgré les critiques pour leur grande différence d’âge.

Apparemment pour le cousin des princes William et Harry, l’amour n’a pas d’âge et elle se fiche que son fiancé ait cinq ans de plus que son propre père.

Elle a toujours aimé les hommes plus âgés. Avant de sortir avec Lewis, elle était le petit ami de l’homme d’affaires Niccolo Barattieri di San Pietro, un Italien de 48 ans.

Le riche propriétaire de la chaîne de vêtements Whistle a demandé à Spencer en mariage lors de ses dernières vacances d’été. Le couple doit encore se marier cette année.