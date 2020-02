▷ La princesse Beatrice se mariera au palais de St James en mai

Edoardo Mapelli, princesse Beatrice

Il a été officiellement annoncé que la princesse Béatrice épouserait Edoardo Mapelli Mozzi.

La princesse Béatrice épousera Edoardo Mapelli Mozzi au palais de St James le 29 mai.

La fille de 31 ans du prince Andrew et promoteur immobilier de 37 ans, qui s’est fiancée en septembre dernier, se mariera dans “ The Chapel Royal ”, le même endroit où le cousin de Béatrice, le prince William et Kate Middleton ont baptisé le Prince George, six ans, en 2013.

La reine a également autorisé le couple à organiser une réception dans les jardins du palais de Buckingham pour les amis proches et la famille après la cérémonie.

Une annonce sur la page Twitter officielle de la famille royale dit: «Le mariage de Son Altesse Royale la princesse Béatrice d’York et de M. Edoardo Mapelli Mozzi aura lieu le vendredi 29 mai 2020 à la Chapelle Royale du Palais St James “

Le couple a demandé à ses partisans de faire un don à des organisations caritatives Big Change et Cricket Builds Hope au lieu d’envoyer des cadeaux de mariage.

Béatrice, qui est neuvième sur la ligne du trône en tant que fille du prince Andrew et de son ex-femme Sarah Ferguson, la duchesse d’York, qui ont également la princesse Eugénie, 29 ans.