▷ La réaction d'Anitta à la rencontre de son idole Mariah Carey à Aspen

Les deux ont coïncidé lors des hallucinations ce week-end et le Brésilien était très excité …

La chanteuse brésilienne Anitta profite du froid et de la cocaïne à Aspen, Colorado, avec sa tribu et ses amis.

Mais la célèbre interprète ne devait pas rencontrer son idole Mariah Carey dans cette ville, et elle a été émue aux larmes lorsqu'elle l'a rencontrée personnellement dans un établissement d'Aspen.

Anitta a partagé le moment dans son Instagra, tout comme la diva Mariah dans la sienne.

Le Brésilien du 26 avril a écrit à propos du public:

«MON NUMÉRO 1. REINE. DIVA J'ai parlé un million de fois de ma passion et de mon idolâtrie pour elle. Je n'ai jamais eu d'argent pour la poursuivre comme le grand admirateur que je suis. (Quand j'avais de l'argent, je n'avais pas le temps). J'ai amené ma tribu à mon opportunité préférée. Nous passons chaque nuit à chanter leurs chansons. Puis, soudain, le destin nous a mis à la même occasion. Au moment où j'ai répété depuis que j'étais élève … je suis tombé sur la raison pour laquelle je voulais être interprète et j'ai changé ma vie. Quel sentiment aliéné. Quel cadeau de Noël. Je n'en ai plus besoin. Tout ce que je voulais pour Noël, c'était un tel moment. Je t'aime Mariah Carey », a écrit la chanteuse.

Mariah a commenté son Insta: «Un public occasionnel à Aspen! Je t'aime".