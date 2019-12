Reine Elizabeth II

Les raisons qui ont conduit la reine à exclure les ducs de Sussex sont inconnues, mais il est confirmé que la relation n'est pas correcte.

La reine Elizabeth II, comme chaque année, depuis son accession au trône, est assise dans une pièce dans un coin du palais actuel, qui se compose d'un thon de pin de Noël, regarde la caméra et calcule les événements vécus par le Royaume-Uni.

À cette occasion, la sœur du prince Charles a abordé les questions des changements de gouvernement concernant la difficulté d'exécuter le Brexit, sans laisser les problèmes rencontrés à l'intérieur des portes du palais, y compris la délicate fraîcheur de son mari, Phillip, duc d'Édimbourg du 98 avril.

Dans son discours annuel, la reine fait une petite référence aux difficultés que la tribu actuelle a endurées cette année, car en 2019, plusieurs scandales sont apparus dans la couronne actuelle, de l'éloignement entre le prince William et le prince Harry, ainsi que la confrontation des ducs de Sussex avec le palais actuel et les médias, jusqu'au lien que le prince Andrew, fils de la reine, entretenait avec Jeffrey Epstein, mais plus réservé, les allégations d'abus sexuels contre des mineurs pèsent désormais sur lui.

Sans réquisition, ce qui a retenu l'attention de tous cette année, c'est qu'aucun environnement ne met en valeur les figures de Harry et Meghan Markle, contrairement à celles de William et Kate Middleton, qui ornent le bureau de la reine avec sa nouvelle carte de Noël.

En arrière-plan, vous pouvez même voir des photos du prince Charles, de Camilla Parker, du prince Phillip et de son défunt père, le roi George VI.

Certains vrais experts n'ont pas tardé à souligner que les membres inclus de la Communauté efficace appartiennent à la ringlera de succession. Mais il y en avait d'autres qui se souvenaient que les photos de mariage de Meghan et Harry avaient été incluses dans l'émission de l'année dernière, attachées à celle de la princesse Beatrice et de Jack Brooksbank.