▷ La reine Elizabeth II a un compte Facebook secret

Reine Elizabeth II

Il a été révélé qu’en plus d’un smartphone, le monarque dispose d’un iPad et d’un ordinateur portable pour rester connecté.

La reine Elizabeth II a son propre compte Facebook personnel, ainsi qu’un téléphone et un iPad hautement protégés, selon les médias britanniques.

Selon le Daily Mail, “La Reine, en plus d’un smartphone, a également un iPad et un ordinateur portable, et possède un compte personnel sur Facebook, bien que personne à l’extérieur du Palais ne sache combien” d’amis “elle a.

«Elle a son propre téléphone portable, elle a appris à envoyer des SMS et son téléphone est parmi les plus sophistiqués au monde. Il est crypté, comme ceux utilisés par les services de sécurité, et on dit qu’il est impossible d’être piraté. »

“Angela Kelly, l’assistante personnelle et la principale habilleuse de la Reine, garde le vrai téléphone portable chargé à tout moment.”

On dit que le monarque a reçu des cours d’experts sur l’utilisation de sa technologie et a également été aidé par ses petits-enfants aînés Peter Phillips et sa sœur Zara.

On dit que les deux personnes avec lesquelles la reine parle le plus sur son téléphone sont la fille de la princesse Anne et le manager John Warren.

Comme prévu, la Reine est l’une des personnes les mieux connectées au monde, et son échange à Buckingham Palace possède l’un des répertoires les plus enviables.

Il a du personnel 24 heures par jour, 7 jours par semaine et dispose des numéros privés de chaque dirigeant mondial ou personne âgée que le monarque devrait contacter.

Bien que la reine ait toujours essayé d’adopter la technologie moderne, elle détesterait les mobiles lorsqu’elle est en public.

On dit qu’il a dit à l’ancien ambassadeur américain, Matthew Barzun, qu’il trouvait “étrange” de voir l’arrière des téléphones alors qu’il “perd le contact visuel” avec les gens.

