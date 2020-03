▷ La reine Elizabeth II est dévastée par son avenir sans Harry ou Archie

Reine Elizabeth II, Prince Harry

Le monarque de 93 ans regrette de ne voir que très peu son petit-fils Harry et de ne pas faire partie de la vie de son arrière-petit-fils Archie.

La reine Elizabeth II a été profondément troublée par la décision de son petit-fils Harry d’abandonner la vie en tant que membre de la royauté, mais a accepté son désir de partir.

Cependant, on dit que Sa Majesté a été dévastée car maintenant il peut voir si peu le prince Harry et son fils avec Meghan Markle, Archie, son arrière-petit-fils.

Alors que la reine et le prince Harry se sont rencontrés pendant quatre heures “coeur à coeur” au château de Windsor dimanche dernier, où ils ont parlé de son départ des engagements royaux, elle aurait certainement mentionné sa douleur de ne pas faire partie de la La vie d’Archie.

Le prince Harry est au Royaume-Uni pour conclure la vraie vie dans une série d’engagements finaux avec sa femme, Meghan. Et le couple a laissé son fils au Canada, où ils résident actuellement, ce qui signifie que la reine ne pourra pas non plus voir son petit-fils cette fois.

C’est la première fois que le couple voit ensemble en Grande-Bretagne depuis janvier, et le duc de Sussex aurait marché de sa résidence de Frogmore Cottage au château, où lui et la reine ont partagé un déjeuner léger et discuté de l’avenir. , un jour avant l’arrivée de MEghan à Londres, en provenance du Canada.

Il a été dit que la réunion du week-end avait été «productive et positive» et au cours de leur conversation, il a été dit que la reine avait dit à son petit-fils que lui et sa femme seraient les bienvenus à tout moment.

Les détails interviennent après que le grand retour de Harry et Meghan au Royaume-Uni a été obscurci lorsque le couple, de plus en plus controversé, a été hué publiquement.

Le couple est revenu au centre de l’attention lors des Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres jeudi, et bien que tout le monde ait souri à leur arrivée, une personne était déterminée à mettre un terme à cela.

Alors que le couple a été acclamé en sortant de leur voiture, l’accueil chaleureux a été gâché lorsqu’un homme a été entendu huer le couple à voix haute, ce qui a conduit à un moment laid et gênant.

Meghan était magnifique en bleu lors de sa première apparition publique en Grande-Bretagne depuis qu’elle a clairement exprimé son désir de mettre fin à ses fonctions publiques au sein de la famille royale en janvier.

Selon des informations, la mesure a causé une certaine détresse à la reine, avec de nouvelles accusations de manque de respect pour Sa Majesté qui aliénent certains anciens fans du couple.

Mais la nuit a été meilleure pour Meghan, qui s’est enthousiasmée pour sa robe turquoise serrée qui a montré sa silhouette en forme et élégante.

L’événement, qui rend hommage aux vétérans et aux membres actifs du service, est un événement qui tient beaucoup à cœur à Harry, étant donné qu’il a dirigé la création des Jeux Invictus.

Les Jeux Invictus 2017 à Toronto étaient également la première fois que Harry et Meghan sortaient ensemble en couple.

La participation de Harry et Meghan aux Endeavour Fund Awards marque le premier de plusieurs engagements clés auxquels ils participeront dans les prochains jours, alors qu’ils terminent leurs tâches finales.

Lundi, ils concluront leurs engagements, lorsqu’ils rejoindront la reine, le prince Charles, le prince William et Kate Middleton dans un service qui commémore la Journée du Commonwealth à Londres.