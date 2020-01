▷ La reine Elizabeth II met en évidence un problème de santé

Reine Elizabeth II

Le monarque de 93 ans a été vu porter une aide auditive, très discrètement.

La reine Elizabeth II a été vue pour la première fois en public, à l’aide d’une aide auditive, très discrète car ils sont fabriqués aujourd’hui, mais on pouvait le remarquer sur les photos.

La reine a assisté à une messe dans l’église Sainte-Marie-Madeleine, à Sandringham, portant un élégant manteau beige et un chapeau qui lui correspondait parfaitement, et dans les images, vous pouvez voir l’appareil de brun rouge, petit, indiqué pour les personnes Ils ont une légère perte d’audition. Son mari, le prince Felipe, en a utilisé deux légèrement plus grands depuis quelques années.

À 93 ans, Isabel II reste très bien mentalement et physiquement, et la preuve en est qu’elle reste le pilier de la monarchie du Royaume-Uni, et précisément ce lundi elle avait convoqué une réunion à Norfolk avec son fils Carlos et ses petits-enfants William et Harry, pour faire face à la question de quitter le noyau dur de la famille des ducs de Sussex, ce à quoi la reine ne s’attendait certainement pas.