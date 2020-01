▷ La reine Elizabeth II ne se soucie pas des calories qu’elle consomme

Reine Elizabeth II

L’ancien chef de la reine, Darren McGrady, dit que le monarque de l’Angleterre seul est discipliné avec le sucre qu’elle consomme.

La reine Elizabeth II ne se soucie pas des calories, selon son ancien chef Darren McGrady.

Selon des rapports, le monarque de 93 ans aime profiter des aliments riches en «crème, beurre et matières grasses», et son ancien chef Darren a dit que cela ne le dérangeait pas de voir combien de calories il consomme, tant que ses repas sont succulents.

Dans une vidéo YouTube publiée par Delish, Darren a expliqué: «L’une des choses que j’ai rapidement apprises en travaillant pour la reine était que tous les plats étaient riches en crème, en beurre et en matières grasses. Les calories n’avaient pas vraiment d’importance; Beaucoup de crème et de beurre dans les assiettes comme nous le voulions et ils avaient un goût incroyable. C’était vraiment de la cuisine française traditionnelle. »

La reine aime particulièrement un plat connu sous le nom de steak gaélique, qui est souvent fait avec des steaks de filet de bœuf, bien que la royauté préfère utiliser le chevreuil qui est généralement chassé sur leurs propres terres à Sandringham ou Balmoral.

Darren, 58 ans, a expliqué que le plat est préparé en assaisonnant la viande avec du sel et du poivre et servi sur une purée de pommes de terre et de panais, garni d’une sauce à base de crème qui comprend des champignons et des oignons et garni de petites carottes.

Le chef a également parlé des habitudes de dessert de la reine et a déclaré qu’elle n’en faisait pas trop, surtout en ce qui concerne les bonbons.

Il a ajouté: «La reine est très disciplinée. J’ai été surpris que nous lui ayons envoyé un gros gâteau au chocolat pour qu’elle puisse manger ou boire le thé de l’après-midi et qu’elle a simplement pris la plus petite portion. »

Une fois votre portion terminée, le gâteau retournait dans la cuisine jusqu’à ce qu’il soit prêt pour plus.

Darren a déclaré: “Si elle en voulait plus, elle attendrait le lendemain quand ce gâteau est réapparu.”

