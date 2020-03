▷ La reine Elizabeth II quitte le palais de Buckinghan

Reine Elizabeth, Prince Charles

Le monarque de 93 ans a déménagé au château de Windsor pour être mieux protégé contre le coronavirus.

La reine Elizabeth II, l’actuelle monarque du Royaume-Uni, a décidé de quitter le palais de Buckinghan. La peur de la nouvelle pandémie de coronavirus est à l’origine de cette décision, car elle a 93 ans et fait partie du groupe à risque Covid-19. En conséquence, selon The Sun, la reine a déménagé jeudi au château de Windsor, qui compte moins d’employés et est plus éloignée du centre de Londres …

L’Angleterre envisage de mettre ses aînés en isolement, une décision qui pourrait affecter le monarque et son mari, le prince Phillip, âgé de 98 ans. Le couple peut être emmené à la résidence officielle de Sandringham.

Le prince Charles, à côté du trône, serait également touché: le fils aîné d’Elizabeth a 71 ans.