▷ La Reine s’attend à ce que Harry reconsidère et revienne au sein de la famille

Reine Elizabeth II, Prince Harry

Le monarque aurait dit à Harry qu’il serait le bienvenu quand il déciderait de rentrer avec sa famille.

La reine Elizabeth II d’Angleterre a exprimé à son petit-fils Harry qu’au moment où il souhaite retourner dans le sein de la famille royale, il sera le bienvenu.

Tel que rapporté par le journal The Sun, le monarque a invité Harry à déjeuner devant le palais de Windsor où ils ont parlé très détendus, après l’annonce faite par le prince et son épouse Meghan de démissionner de leurs fonctions de membres de la famille royale .

Selon le journal, la reine a dit à Harry: “Tu es quelqu’un de très cher, et tu seras toujours le bienvenu”, des mots que son petit-fils a remerciés, car il a aussi une affection très particulière pour sa grand-mère, même s’il était toujours plus proche d’elle. que son frère William, puisqu’ils ont perdu leur mère.

Bien sûr, la reine a clairement indiqué que dans leurs futurs projets en tant qu’entrepreneurs et activistes, lui et Meghan ne pourront pas utiliser le mot “ royal ”, comme ils l’avaient initialement prévu, et il lui disait sans cesse qu’il allait beaucoup lui manquer, ainsi que son fils Archie.