▷ La réunion d’amis pourrait devenir une série de 12 épisodes

Des amis

Ce qui a commencé avec un seul programme spécial aurait déjà pu devenir une série en 12 parties.

Les fans de Friends sont devenus fous cette semaine lorsque HBO Max et Jennifer Aniston ont confirmé qu’ils travaillaient déjà sur le retour de la célèbre série.

Dans un premier temps, la réunion de casting ne serait que pour un programme spécial, qui sera publié en mai sur la nouvelle plate-forme HBO.

Mais maintenant, selon The Sun, il est dit que la réunion aurait pu devenir une série de 12 parties.

Le casting de la comédie emblématique, avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, s’est récemment fiancé à un “ Friends ” spécial sans script, mais une source a maintenant déclaré que des dirigeants de la télévision Ils veulent une série de 12 chapitres d’ici 2021.

La source a déclaré au journal The Sun: «Ils y travaillent depuis 18 mois. Le casting et l’équipe ont été obligés de signer des accords de confidentialité stricts pour que tout reste aussi frais et passionnant que possible. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre Matthew et Jennifer en particulier de s’y lancer. Mais, après l’acceptation des deux, les choses ont changé très rapidement », révèle-t-il.

Et la série proposée en 12 parties peut atteindre 1 milliard de dollars, selon la publication.