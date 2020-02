▷ La série Lizzie McGuire ne peut pas être diffusée via Disney +

Hilary Duff – Photo: Instagram

Un message subtil de la protagoniste Lizzie McGuire ouvre cette possibilité.

Les choses sont encore difficiles pour le retour de la série Lizzie McGuire via Disney +.

Après l’arrêt de la production en janvier après que le créateur de la série originale, Terri Minsky, a décidé d’abandonner le projet en raison de différences créatives, de nombreux experts estiment que la série n’aura pas d’avenir.

Et la protagoniste Hilary Duff a mis plus de bois sur le feu après avoir partagé un message subtil sur ses réseaux sociaux

La star a partagé le titre d’une histoire sur la série “Love, Simon”, qui avait été déplacée de Disney + à Hulu, car elle n’était pas suffisamment “familière” pour faire partie de la principale plateforme de streaming de la société.

“Cela semble familier”, a écrit Duff.

La nouvelle Lizzie McGuire montrerait Lizzie dans la trentaine, vivant à Brooklyn avec son petit ami chef et triomphant dans son travail de rêve en tant qu’apprentie architecte d’intérieur. Cependant, une série d’événements se développent qui l’obligent à quitter New York et à retourner à Los Angeles.

Les fans du programme s’attendent à ce que le programme aille de l’avant et se termine bientôt sur l’un des systèmes de streaming.