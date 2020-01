▷ La série ‘Punky Brewster’ reviendra avec une partie de la distribution originale

Soleil Moonfye

La série revient pour le système de streaming Peacock avec une saison de 10 épisodes.

NBC Universal a annoncé jeudi que la comédie des années 80 Punky Brewster reviendra (via le service de streaming Peacock), telle que publiée par FoxNews.com.

La prémisse du programme n’était pas très prometteuse, malgré le nom courageux du personnage principal. Le père de Punky abandonne sa famille, ce qui oblige sa mère à la laisser dans un centre commercial avec son chien Brandon. Après avoir erré dans un appartement abandonné, Punky, 8 ans, rencontre le directeur de l’immeuble, Henry Warnimont (George Gaynes), qui finit par devenir son père adoptif.

Le programme se penchait davantage vers le côté sérieux parce que la Commission fédérale de la communication avait mandat que le programme de l’après-midi soit axé sur l’actualité ou éducatif. En raison de la nature de l’émission (elle comprenait des combats avec des abuseurs d’enfants et des drogues), Punky est devenu une lumière directrice pour certains enfants dans des situations similaires. Les enfants sont vraiment venus pour se connecter avec le personnage, envoyant des courriels demandant de l’aide et des conseils; les producteurs ont toujours remis les lettres aux autorités correspondantes.

Cependant, à part les histoires éducatives, Punky Brewster était également célèbre pour avoir certains des épisodes les plus traumatisants de tous les temps. Tout d’abord, l’épisode de janvier 1986 “Cherie Lifesaver”, également connu sous le nom de “The Fridge Episode”, dans lequel la meilleure amie de Punky, Cherie, est presque morte dans un réfrigérateur abandonné en jouant à cache-cache.

L’épisode était censé être une leçon sur la RCR, mais il a été dépassé. La légende raconte que pendant l’enregistrement, les enfants du public ont perdu la tête et ont crié: «Oh non! Sortez-le! »Ils n’étaient pas les seuls. Les enfants de 80 ans se refroidissent encore collectivement lorsqu’ils font face au spectre d’un réfrigérateur abandonné.

Ensuite, bien sûr, il y a l’épisode télévisé le plus terrifiant de tous les temps: “Les dangers de Punky”. Cet épisode en deux parties (trop d’horreurs pendant 30 minutes) a été diffusé en octobre 1985 et s’est concentré sur un voyage de camping qui a mal tourné: Punky et ses amis se retrouvent dans une grotte hantée. Il existe plusieurs fils Reddit dédiés aux aspects les plus terrifiants de cet épisode: un homme nommé M. Pieces qui, comme il se doit, est dispersé autour de la grotte; une araignée géante que Punky tue avec une hache de guerre; et ce moment où les amis de Punky deviennent des squelettes dansants aux yeux brillants.

“Donc, en gros, dites-vous que j’ai fait peur à toute une génération?”, A déclaré le directeur Art Dielhenn à Yahoo en 2015. “Je suis désolé! Je n’étais pas responsable, je ne faisais que suivre les ordres. »

Selon Today.com, Punky obtiendra un redémarrage officiel via Peacock qui présente la plupart des acteurs précédents, y compris la star Soleil Moon Frye, et a été repris pour 10 épisodes. Punky est une mère célibataire (son ex est Freddie Prinze Jr.!) Qui connaît un enfant dans le système d’accueil qui lui rappelle un enfant génial. Cherie Johnston, qui a joué Cherie, sera également de retour, en espérant qu’elle reste à l’écart des réfrigérateurs.

chargement …