▷ La tournée de presse de James Bond en Chine a été annulée

Les responsables de l’étude ont pris la décision en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays asiatique.

La tournée de presse et la première de James Bond en Chine ont été exclues en raison de l’épidémie de coronavirus dans le pays asiatique.

“No Time to Die” sortira à Pékin en avril, mais le grand événement et une tournée ultérieure dans le pays ont été annulés après la décision des autorités chinoises de fermer 70 000 cinémas afin de stopper la propagation de la maladie, qui Aujourd’hui, il a coûté la vie à plus de 1 600 personnes.

Le dernier film de Bond, le dernier de Daniel Craig, sortira en Amérique du Nord le 10 avril.