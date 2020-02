▷ La tutelle de Britney Spears a été prolongée

Britney Spears, Jodi Montgomery

Jodi Montgomery continuera d’être son conservateur jusqu’au 30 avril, date à laquelle l’affaire sera réévaluée.

De nouveaux détails sont apparus dans le scandale juridique concernant la tutelle de Britney Spears.

Selon les nouveaux documents obtenus par RadarOnline.com, le gestionnaire de l’attention de la chanteuse, Jodi Montgomery, continuera à être son conservateur jusqu’au 30 avril, date à laquelle l’affaire sera réévaluée. Et bien que Jodi ait le contrôle sur les décisions médicales et personnelles de Britney, le père de la star, Jamie Spears, est toujours le “conservateur du patrimoine” et contrôle toutes les décisions financières de sa fille.

Les documents ont été signés par un juge le 14 février.

Jamie, 67 ans, a temporairement démissionné de son poste de restauratrice de Britney après des problèmes de santé et des allégations d’abus liés à un incident présumé avec les enfants du chanteur. L’ancien mari de la diva pop Kevin Federline a accusé Jamie d’avoir attaqué son fils aîné lors d’un incident le 24 août 2019. Bien qu’aucune accusation criminelle n’ait été déposée contre Jamie, Federline, 41 ans, a reçu une ordonnance d’interdiction. temporaire Maintenant, il est interdit au père de Britney de voir ses petits-enfants Sean Preston, 14 ans, et Jayden, 13 ans, pendant trois ans.

Après la crise de santé de son père en avril 2019, Britney s’est inscrite dans un centre de bien-être mental. Malgré ses problèmes relationnels, Jamie a toujours été à côté de Britney et a repris sa tutelle après sa dépression mentale en 2007.

En septembre 2019, on a appris que Britney était toujours très contrariée par son père pour son interaction présumée agressive avec son fils aîné, et a clairement indiqué qu’elle voulait quitter sa tutelle.

“Elle va essayer de s’en servir pour sortir de la tutelle et empêcher Jamie d’être sa conservatrice”, avait alors déclaré une source. “Il ne veut plus qu’il continue sa vie.”

Jodi Montgomery peut obtenir des agents de sécurité pour Britney et les soignants, et a également le pouvoir de déposer des ordonnances de ne pas faire pour harcèlement civil qu’il juge appropriées.

Il est également en mesure de “communiquer sur le traitement médical personnel de Britney, son diagnostic et ses tests” et “aura pleinement accès aux traitements et soins psychiatriques de Brit”.

On ne sait pas si la chanteuse de «Cirque» suit toujours des cours de réadaptation après son effondrement présumé en 2019.