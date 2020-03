▷ La veuve de Kobe Bryant est “dévastée” par la diffusion “déplorable” des photos des corps des victimes

Vanessa Bryant, Kobe Bryant

Vanessa Bryant, par l’intermédiaire de son avocat, exige une sanction disciplinaire «exemplaire» pour les agents qui ont partagé des images.

Un avocat de la veuve de Kobe Bryant a critiqué la diffusion des photos de la scène de la mort de l’icône du basket-ball, de sa fille et de sept autres personnes, parmi les autorités de Los Angeles, qualifiant cela de comportement “inexcusable et déplorable”.

La légende du sport et sa fille Gianna, 13 ans, faisaient partie des neuf personnes qui ont perdu la vie le 26 janvier, lorsque leur hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie.

Selon le Los Angeles Times, les images prises sur les lieux sont rapidement passées par des agents du département du shérif et du service d’incendie du comté de Los Angeles, bien qu’il ne soit pas clair qui a pris les photos.

L’alarme n’a été déclenchée qu’après qu’un officier de police aurait tenté d’utiliser les images du téléphone portable pour «impressionner une fille» dans un bar, ce qui a poussé un serveur, témoin de la conversation, à déposer une plainte officielle, rapporte TMZ.

Depuis lors, les chefs de département ont ouvert des enquêtes internes sur la controverse, qui a laissé Vanessa Bryant “absolument dévastée” tout en continuant à pleurer pour son mari et sa fille.

L’avocat Gary C. Robb a critiqué les actions présumées des policiers comme étant “inexcusables et déplorables”, les qualifiant de “violation indescriptible de la décence humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles”.

“Mme Bryant remercie la personne qui a déposé une plainte en ligne qui dénonce ces actes d’injustice”, partage-t-il dans un communiqué.

La nouvelle est particulièrement troublante pour Vanessa, car elle a personnellement demandé aux chefs du département du shérif le jour de la tragédie de demander une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la zone, interdiction qu’elle considérait comme “d’importance critique” en ce qui concerne Toutes les victimes et leurs proches.

“Le shérif Alex Villanueva nous a assuré que toutes les mesures seraient prises pour protéger la vie privée des familles, et nous comprenons qu’il a travaillé dur pour répondre à ces demandes”, explique l’avocat.

Cependant, Vanessa veut que ceux qui ont violé les procédures policières soient des exemples de son manque de professionnalisme.

Robb note: “Nous exigeons que les responsables de ces actions présumées fassent face à la discipline la plus sévère possible et que leur identité soit révélée pour garantir que les photos ne soient pas divulguées davantage.”