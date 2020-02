▷ L’acteur César Bordón confirme sa participation à la bioserie de Luis Miguel

Cesar Bordon

Bordón jouera Hugo López, ancien directeur de chanteur.

L’acteur argentin César Bordón confirme sa participation à la deuxième saison de la bioserie de Luis Miguel, dans laquelle il incarnera Hugo López, ancien chanteur manager.

L’acteur argentin a déclaré qu’il apparaîtra dans 5 des 20 chapitres de cette série à succès Netflix, qui mettra à nouveau en vedette Diego Boneta dans Luis Miguel, Juanpa Zurita jouera également Alejandro, le frère du chanteur.

Boneta changera son look pour jouer Luis Miguel dans sa phase adulte, avec un gain de poids, un changement de coupe de cheveux et en général un look différent.

Bordón n’a pas pu révéler plus de détails sur la série car le contrat ne le permet pas et a seulement confirmé qu’il serait au Mexique pour enregistrer ses scènes.