▷ L’acteur et mannequin Harry Hains est décédé d’un empoisonnement accidentel au fentanyl

Harry hains

Un rapport du coroner du comté de Los Angeles confirme que le fils de l’actrice V Jane Badler est décédé par sous-dose.

Harry Hains, fils de l’actrice V Jane Badler, est décédé d’un empoisonnement accidentel au fentanyl, a déclaré le coroner du comté de Los Angeles.

L’acteur, musicien et mannequin Harry est décédé en janvier à l’âge de 27 ans, et les nouvelles découvertes ont mis en lumière sa mort, après son enterrement le 12 janvier à Los Angeles, en Californie.

En annonçant la triste nouvelle de la mort de son fils, Jane s’est tournée vers les réseaux sociaux, où elle a parlé de sa «lutte contre la maladie mentale et la toxicomanie», en écrivant: «Il avait 27 ans et avait le monde à ses pieds … une étincelle brillante a brillé trop brièvement… Tu vas me manquer Harry tous les jours de ma vie. »

Hains a commencé comme étudiant en médecine en Australie, avant de déménager à Los Angeles pour poursuivre une carrière de mannequin. Il s’est aventuré dans des rôles d’acteur, dans The OA, American Horror Story: Hotel et Sneaky Pete, et a joué de la musique sous le surnom ANTIBOY.

Alors qu’un homme est né, Hains a déclaré plus tôt qu’il s’était identifié «dans le domaine de la fluidité des genres», ajoutant que les gens devraient «être ce que nous voulons».