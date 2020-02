▷ L’acteur Jason Lewis de ‘Sex and the City’ est engagé

Jason Lewis et son fiancé Liz Dodwin

L’ex-mari de Rosario Dawson épousera sa petite amie de plusieurs années, Liz Godwin.

L’acteur de Sex And The City, Jason Lewis, est fiancé.

L’acteur de 48 ans a annoncé la grande nouvelle sur Instagram le jour de la Saint-Valentin, révélant qu’il avait proposé à sa petite amie, Liz Godwin, et elle a dit oui.

Lewis, qui jouait Smith Jerrod dans Sex and the City, a ajouté: «Le 27 décembre, j’ai demandé à la femme de mes rêves de m’épouser… devenant l’homme le plus chanceux du monde… Pour empêcher Liz de soupçonner quoi que ce soit, je J’ai organisé une journée d’escalade sur la plage de Point Dume, Malibu, avec des amis et de la famille réunis pour les vacances. »

“Mes amis et moi avons ensuite parcouru un chemin de retour vers la montée afin que je puisse l’attendre en haut.”

Il a également publié une photo de sa proposition de coucher de soleil romantique.

“Je suis ravi de prendre chaque once de vie avec vous, et je me sens tellement béni que vous aussi”, a-t-il ajouté.

Lewis et Godwin se fréquentent depuis 2016.

Il était auparavant marié à l’actrice Rosario Dawson de 2004 à 2006.