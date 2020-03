▷ L’acteur Nicholas Tucci décède à 38 ans

Nicholas Tucci

L’acteur était surtout connu pour son travail sur You’re Next et Channel Zero, de Netflix.

L’acteur Nicholas Tucci est décédé à 38 ans des suites d’un cancer.

Il était surtout connu pour ses rôles sur You’re Next et Channel Zero sur Netflix.

Le père de Nicholas a fait la une des médias sociaux et a révélé que son courageux fils avait voulu garder ses problèmes de santé confidentiels afin qu’il puisse continuer à travailler.

Lorsqu’il a partagé une photo de son fils, il a écrit:

«Aux amis de Nicholas Tucci.

Voici Alexander Tucci, le père de Nick. Le mardi 3 mars, Nick est décédé au Smilow Cancer Hospital de New Haven, Connecticut. Nick a choisi de garder sa maladie privée afin de pouvoir poursuivre ses rêves professionnels et artistiques aussi longtemps que possible.

L’année dernière, il a pu auditionner, se rendre sur place et continuer le travail qu’il aimait tant.

Pour ceux d’entre vous dans les communautés du cinéma, de la télévision et du théâtre … merci d’avoir guidé, encouragé et soutenu Nick. À ceux d’entre vous qui ont apprécié le travail de Nick à l’écran et sur scène … merci d’avoir encouragé son talent et d’avoir apprécié ses efforts. »

La co-star de Nicholas Barbara Crampton était l’une de celles qui ont également rendu hommage.

Elle a écrit: «Rip cher, doux ami Nicholas Tucci. J’ai eu la chance de travailler avec lui deux fois à YOU’RE NEXT & CHANNEL ZERO.

Beaucoup de co-stars de l’acteur ont également partagé leurs messages de soutien.

Le producteur Keith Calder a écrit: «RIP Nick Tucci. J’ai eu la chance de travailler avec Nick dans trois films et il était l’un de mes acteurs préférés sur lequel travailler. Je suis honoré d’avoir pu l’appeler ami et collègue. »

