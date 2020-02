▷ L’acteur Orson Bean est décédé après avoir été frappé à Los Angeles

Orson Bean

La star de Twilight Zone a été frappée en essayant de traverser le boulevard de Venise.

L’acteur vétéran Orson Bean est décédé vendredi après avoir été heurté par un véhicule à Los Angeles.

Selon des informations, la star, qui s’est fait connaître dans les années 1950 et 1960 pour ses apparitions dans The Twilight Zone et plus tard en tant que panéliste dans des émissions de télévision comme To Tell the Truth, a été heurtée par un véhicule en traversant un Rue à Venise Il avait 91 ans.

Selon Los Angeles FOX 11, des sources policières ont confirmé que la star avait été déclarée morte sur les lieux.

Los Angeles KNBC-TV a rapporté plus tard que Bean avait été frappé par “plusieurs véhicules” alors qu’il tentait de traverser le boulevard de Venise, ajoutant qu’un conducteur qui croyait avoir frappé Bean avait essayé d’aider l’acteur après avoir été frappé.

L’acteur a continué à faire des apparitions à la télévision dans ses années 80, avec des rôles dans des émissions telles que Hot in Cleveland et Modern Family.

Il laisse dans le deuil sa troisième épouse, l’actrice Alley Mills.