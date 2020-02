▷ L’acteur Robert Conrad décède à 84 ans

Robert Conrad

La star du Wild Wild West est morte de causes naturelles dérivées de son âge.

L’acteur Robert Conrad est décédé à l’âge de 84 ans.

La star à succès de la télévision des années 1960, The Wild Wild West, est née à Chicago, Illinois, en 1935. Il a déménagé à Los Angeles à la fin des années 1950 et a gagné un rôle récurrent dans l’émission de télévision Hawaiian Eye.

On se souviendra surtout de Conrad pour son rôle d’agent des services secrets James T. West dans The Wild Wild West, qui s’est tenu aux États-Unis de 1965 à 1969. Il a répété le rôle d’une version cinématographique de la série.

Conrad est également apparu dans les films Murph the Surf, The Lady in Red, Samurai Cowboy et Dead Above Ground.

“Il a vécu une vie merveilleusement longue et bien que la famille soit triste de sa mort, il vivra pour toujours dans leur cœur”, a déclaré un porte-parole de la famille à People.