▷ L’actrice de Grey’s Anatomy annonce qu’elle est enceinte

Camilla Huddington

Camilla Luddington a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle était enceinte de son deuxième enfant.

La star de Grey’S Anatomy, Camilla Luddington, est enceinte.

L’actrice a annoncé qu’elle attend son deuxième enfant avec son mari Matthew Alan sur Instagram avec un peu d’aide de Cendrillon.

Lorsqu’elle a posté une photo du personnage de Disney montrant le ventre de son bébé, l’actrice a écrit: “Moi: je vais faire une annonce de grossesse super décontractée.” Moi aussi: J’AI BESOIN DE PRINCESSES! “

La beauté de 36 ans a ajouté: «Matt et moi sommes si heureux de publier enfin après des mois de cachette, je suis enceinte! Nous sommes plus que ravis d’agrandir notre petite famille et de donner à Hayden un frère. »

«Et oui, je me suis éloigné des réseaux sociaux ces derniers mois parce que OMGGGG l’épuisement et OMGGGGGG le matin… la maladie… Oh, le glamour de nouveaux humains en pleine croissance. Mais très sérieusement, nous nous sentons très chanceux et nous avons hâte de vous amener pendant les mois restants de ce voyage bébé n ° 2! “.

Luddington est devenue mère pour la première fois en avril 2017, lorsque sa fille Hayden est née.