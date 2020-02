▷ L’actrice de “Two and a Half Men” est presque morte d’une infection rénale

La femme de 76 ans, mieux connue pour jouer la femme de ménage Berta dans la sitcom, a été hospitalisée avec un séjour prolongé dans l’unité de soins intensifs (USI). L’actrice a passé tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier à l’USI pendant que les médecins tentaient de la soigner.

Depuis lors, elle a été transférée aux soins de transition et récupérée à domicile. La publication rapporte que Ferrell vient de recommencer à marcher.

Elle était clouée au lit et suivait des séances de physiothérapie avec des infirmières plusieurs fois par jour. Il n’y a toujours pas de nouvelles sur la façon dont il a contracté l’infection, mais sa famille était là à ses côtés avec de nombreux parents qui ont même voyagé sur l’autoroute pour la voir plusieurs fois.

Ferrell a reçu deux nominations aux Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique en 2005 et 2007, pour son travail sur Two and a Half Men.

Ferrell a joué dans “The Ranch” pour la dernière fois en cinq épisodes comme Shirley en 2017.