▷ L'actrice de 'Walking Dead' Vanessa Cloke est arrêtée pour avoir bourdonné une femme

Vanessa Cloke

L'actrice a perdu son sang-froid lorsqu'une femme a filmé que son petit ami lui avait retiré ses affaires de sa région.

L'actrice Vanessa Cloke, qui incarne Anna dans "The Walking Dead", a ensuite été arrêtée pour avoir fustigé une femme qui l'avait filmée alors que son ex déplaçait ses affaires à l'extérieur de sa maison.

Vanessa, qui joue dans les saisons 6 et 7 de la série à succès, a été arrêtée après avoir prétendument bourdonné la femme lors de l'incident à son domicile dans le comté d'Orange, en Californie.

Dans les images tirées de l'image, on peut entendre Vanessa pleurer et crier à propos de son ex-petit ami et de son clan tout en sortant avec détermination des boîtes de sa résidence.

La femme qui filme appelle l’actrice une «reine du drame».

Ensuite, Vanessa quitte sa région et semble bourdonner la femme après l'avoir qualifiée de «put @ of my @ rd @», autrefois que la police l'épouse et l'emmène au poste de police.

Les policiers avaient été appelés dans les circonstances et, selon les informations, tentaient de prolonger le silence de Vanessa tout au long de l'incident.

Ils ont décidé de l'arrêter après la confrontation avec la femme.