▷ L’actrice du centre-ville de l’abbaye Joanne Froggatt s’est séparée de son mari

Joanne Froggatt

L’actrice de 39 ans a mis fin à son mariage avec son mari James Cannon après 8 ans ensemble.

La star de Downton Abbey, Joanne Froggatt, s’est séparée de son mari James Cannon après près de huit ans de mariage.

L’actrice de 39 ans a épousé le chef de l’informatique James lors d’une cérémonie traditionnelle en octobre 2012. Cependant, lors d’une conversation avec le journal britannique Daily Mail, Joanne a révélé qu’elle et son conjoint se sont maintenant séparés.

“Nous sommes en fait séparés depuis un certain temps”, a-t-il déclaré à la publication, interrogé sur son autre moitié. “Je regarde vers l’avenir.”

Elle a également déclaré qu’être célibataire n’avait pas mis fin à ses rêves de devenir mère à un moment donné, et a ajouté: «Si cela se produit, cela se produit. Et sinon, j’espère continuer à sentir que je peux vivre une vie heureuse et pleine. »

Joanne et James ont créé la société de production Run It ensemble, et il est dit qu’ils prévoient de continuer à travailler ensemble sans être plus romantiquement impliqués.

Joanne est surtout connue pour avoir joué la femme de chambre Anna Bates dans le drame et le film dérivé de la période, et a également joué dans des émissions telles que The Commons & Liar, acclamé par la critique, qui reviendra pour sa deuxième saison au Royaume-Uni pour fin de cette année.